حقيقة وفاة نجم باب الحارة فادي صبيح

الوكيل الإخباري- نفت مصادر سورية متطابقة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل الفنان السوري فادي صبيح (51 عاماً) داخل شقته في ألمانيا، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً. اضافة اعلان





وكانت شائعات قد انتشرت تزعم تعرض صبيح للقتل على يد صديقه المقرب وسرقة مبلغ مالي كبير من شقته، إضافة إلى تداول روايات عن سماع إطلاق نار وبدء تحقيقات أمنية، إلا أن المصادر شددت على أن كل ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، ويأتي ضمن سلسلة شائعات متكررة تطال الفنان بين الحين والآخر دون أي سند موثوق.



وأكدت المصادر أن الفنان فادي صبيح يتمتع بصحة جيدة، ويواصل نشاطه الفني بشكل طبيعي، حيث يشارك حالياً في التحضيرات لأعمال درامية لموسم رمضان 2026، من بينها مسلسل "النويلاتي" ومسلسل "مطبخ المدينة".



وشددت الجهات المعنية على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول مثل هذه الأخبار، لما تسببه من قلق وإرباك للجمهور وعائلة الفنان.