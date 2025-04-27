حكم بالحبس وغرامة.. نيشان إلى السجن بسبب اعلامية مصرية!

ويعود سبب الأزمة إلى تعليق ساخر أطلقه نيشان على غياب عز عن إحدى الجلسات، قبل أن تنتشر الواقعة عبر مواقع التواصل، وتقرر الأخيرة اللجوء إلى القضاء دون الرد إعلاميًا على التصريحات.
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