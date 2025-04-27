حكم بالحبس وغرامة.. نيشان إلى السجن بسبب اعلامية مصرية!

الوكيل الإخباري- قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، يوم السبت، بحبس الإعلامي اللبناني نيشان شهرًا مع وقف التنفيذ، وغرامة 5 آلاف جنيه، بعد إدانته بسبّ وقذف الإعلامية ياسمين عز خلال مشاركتهما في منتدى الإعلام العربي بدبي في سبتمبر 2024. كما ألزمته المحكمة بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه.

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ويعود سبب الأزمة إلى تعليق ساخر أطلقه نيشان على غياب عز عن إحدى الجلسات، قبل أن تنتشر الواقعة عبر مواقع التواصل، وتقرر الأخيرة اللجوء إلى القضاء دون الرد إعلاميًا على التصريحات.