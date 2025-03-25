حكم قضائي نهائي يضع شيرين في مواجهة روتانا: ماذا يحدث الآن؟

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكماً نهائيًا لصالح الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يقضي بإنهاء التعاقد بين الطرفين، وإلزام الشركة بدفع تعويض مالي بقيمة مليوني جنيه للفنانة، وذلك تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها بسبب حذف أغانيها من المنصات الرقمية.

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وأوضح ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، تفاصيل الحكم الصادر عن الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حيث أكدت المحكمة إلزام روتانا بدفع التعويض المقرّر. كما رفضت الدعوى التي رفعتها الشركة لوقف بث أغاني شيرين، التي تتضمن أغاني مثل "اللي يقابل حبيبي"، و"بتمنى أنساك"، و"نحتفل".



وأكد المحامي أن الحكم الصادر نهائي وغير قابل للطعن أو الاستئناف، مما يعني أن النزاع القانوني بين شيرين و"روتانا" قد انتهى تمامًا لصالح الفنانة.



من جانبها، هنأت شيرين عبدالوهاب عبر محاميها، حيث نشر ياسر قنطوش رسالة تهنئة لموكلته على انتصارها في معركتها القانونية ضد الشركة، مؤكدًا أنها أثبتت صحة موقفها في إنهاء علاقتها بالشركة.



أزمة شيرين وروتانا

تعود أزمة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا إلى عقد وقعته الفنانة مع الشركة لإنتاج 12 أغنية، حيث كانت تأمل في دعم دعائي يتناسب مع مكانتها الفنية في العالم العربي. ومع ذلك، أكدت شيرين أن الشركة لم تفِ بالتزاماتها الخاصة بالحملات الدعائية للأغاني التي قدمتها، مما جعل العقد لاغيًا وفقًا للاتفاق. وأضافت أن أغنيتي "مش قد الهوا" و"كلها غيرانة" لم تحظيا بالترويج الكافي من الشركة، رغم تحقيقهما لنجاح واسع.



كما كان أحد أسباب الخلاف هو محاولات روتانا لاحتكار حفلاتها الغنائية، حيث أرادت الشركة أن يكون أي منظم حفلات يرغب في التعاقد معها مضطراً للتواصل مع الشركة أولاً، وهو ما لم يكن جزءًا من الاتفاق الأصلي.



وأوضحت شيرين أن عقدها مع "روتانا" لم يكن يلزمها بإصدار ألبوم كامل، بل كان يسمح لها بطرح الأغاني بشكل منفصل، وهو ما قامت به الشركة دون الرجوع إليها. في النهاية، نفت شيرين تمامًا بحثها عن شركة أخرى أثناء ارتباطها بعقد مع "روتانا"، مؤكدة التزامها بالعقد حتى انتهائه قانونياً.