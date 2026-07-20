حكم نهائي في قضية حسابات شيرين عبد الوهاب

08:14 ص

الوكيل الإخباري- قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في القاهرة ببراءة مدير حسابات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب السابق على مواقع التواصل الاجتماعي من تهمة الاستيلاء على حساباتها الإلكترونية، وألغت حكمًا سابقًا بتغريمه 50 ألف جنيه، كما رفضت الدعوى المدنية المقامة ضده. اضافة اعلان





وأكد دفاع المتهم أن موكله أبدى استعداده منذ عام 2025 لتسليم كلمات المرور إلى شيرين أو من ينوب عنها قانونيًا، فيما أظهرت تقارير الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عدم صحة ادعاءات استيلائه على أرباح حساباتها، مؤكدة أنه لم يحصل على أي أموال منها.



وتعود القضية إلى بلاغ تقدمت به شيرين عبد الوهاب اتهمت فيه مدير حساباتها السابق بالسيطرة على حساباتها ورفض تسليم بيانات الدخول والاستيلاء على أرباحها، قبل أن تنتهي القضية بصدور حكم البراءة.









