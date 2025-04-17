حكم نهائي لصالح طليقة شاكوش.. ملزم بدفع نفقة بهذا المبلغ

الوكيل الإخباري- أنهت محكمة الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر فصلاً جديدًا من النزاع القضائي بين مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، حيث قضت بتأييد حكم يلزمه بدفع 950 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة، في قرار نهائي غير قابل للطعن.

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وأوضح محامي ريم، ياسر قنطوش، أن امتناع شاكوش عن تنفيذ الحكم قد يعرضه لعقوبة الحبس حتى عام أو غرامة 500 جنيه.



وجاء الحكم بناءً على الدعوى رقم 4353 لسنة 2024، حيث اعتبرت المحكمة أن قيمة النفقة تتناسب مع دخل شاكوش من حفلاته وأرباحه الإلكترونية، لا سيما بعد أن استأنفت ريم على حكم سابق بإلزامه بدفع 300 ألف جنيه كمؤخر صداق، مطالبة بزيادة المبلغ.



يُذكر أن زفاف حسن شاكوش وريم طارق في مارس 2024 أثار الجدل حين ظهرت ريم تسجد داخل القاعة بفستان الزفاف، قبل أن تنقلب العلاقة إلى سجال علني وخلافات قانونية استمرت لأشهر.