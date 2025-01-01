حكيم يصدم جمهوره بقرار مفاجئ في 2025

الوكيل الإخباري- مع بداية العام الجديد، أثار المطرب المصري حكيم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته المفاجئة حول تفكيره في إنهاء مسيرته الفنية والاعتزال مع نهاية عام 2025.

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وخلال مقابلة إذاعية، كشف حكيم عن أن فكرة الاعتزال تراوده منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى احتمالية اتخاذ هذا القرار قريبًا.



وقال: "أفكر في التوقف عن الغناء في نهاية 2025. هذه الفكرة تراودني منذ مدة، وهناك شعور داخلي يدفعني نحو هذا القرار، رغم أنني لا أعرف سبب هذه الرغبة القوية."



تصدّر اسم المطرب المصري حكيم محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من إعلان وفاة أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن عمر 91 عامًا في منزله في بيل إير، بكاليفورنيا.



وأضاف حكيم أن الساحة الغنائية مليئة بالمواهب الشابة المتميزة التي تنال إعجاب الجمهور، مؤكدًا أن اعتزاله لن يترك أثرًا سلبيًا على المجال الفني. كما نفى تمامًا أن يكون قراره مرتبطًا بشعوره بالضيق من الفن.



وتابع: "الغناء هو شغفي منذ صغري، ودخلت هذا المجال بحب ونجحت في الوصول إلى قلوب الناس. واليوم، هناك مواهب جديدة تحظى بنفس النجاح، وتلقى استحسان الجمهور."



وأعرب حكيم عن تقديره لما حققه في مسيرته الفنية، مؤكدًا: "مهنة الفن تحمل الكثير من المتعة، وجمعتني بمحبة الناس، وهذا ما يسعدني كثيرًا."



وعلى الرغم من تصريحاته، لم يغلق حكيم باب الاستمرار في مجال الغناء بعد عام 2025، مشيرًا إلى أنه ما زال يفكر في مستقبله الفني، ولم يحسم قراره بعد.