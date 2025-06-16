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"حلا شيحة" تثير الجدل.. هل عادت لطليقها؟

بر
حلا شيحة
 
الإثنين، 16-06-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري-  أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل مجددًا بعد إعلان عودتها للاستقرار في كندا، حيث يقيم طليقها ووالد أبنائها الأربعة، يوسف هاريسون، مما فتح باب التكهنات حول احتمال عودتها له بعد 6 سنوات من الانفصال.

ورغم كثرة التساؤلات، لم تُصدر حلا أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي عودتها لطليقها حتى الآن.

وفي خطوة لافتة، أعلنت حلا عن إطلاق محتوى حصري عبر إنستغرام مقابل اشتراك شهري بقيمة 250 جنيهًا مصريًا، الأمر الذي أثار انقسامًا بين متابعيها، بين من اعتبره خطوة بيزنس جديدة، وآخرين رأوه استغلالًا.

في السياق ذاته، واصلت حلا تقديم محتوى روحاني، حيث تحدثت مؤخرًا عن فضل قيام الليل، مؤكدة أنه كان ملجأها في الأوقات الصعبة، قائلة:

"اللي تعبان يصلي قيام ليل.. ويدعي ربنا في الوقت اللي الناس نايمة فيه".

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