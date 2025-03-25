الثلاثاء 2025-03-25 02:53 م
 

حلقة من مسلسل الغاوي: شمس يكشف خدعة الخواجة ويواجه صدمات جديدة

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مسلسل الغاوي
 
الثلاثاء، 25-03-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-   في الحلقة 9 من مسلسل "الغاوي"، شهدت الأحداث تطورات مثيرة، حيث بدأ شمس بتعليم ابن أخته يونس الصفير للحمام بينما يرفض أن يترك المدرسة للعمل. على الجانب الآخر، يعود المعلم راجح ليجد منزله مدمراً على يد الخواجة. شمس يحاول استعادة يونس من الخواجة مقابل ساعة، لكن الخواجة يخدعه باستخدام طفل يشبه يونس، إلا أن شمس يكتشف ذلك بذكائه.

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بعد وفاة يونس، ينهار شمس لكنه يقرر دفنه بنفسه رغم المخاطر. أثناء مراسم الدفن، يستخدم شمس خدعة لتغيير التوابيت ويختبئ داخل أحدها. في لحظة انتقام، يقرر شمس قتل الخواجة لكن أصدقاؤه يمنعونه. في الوقت نفسه، الخواجة يهدد فاطمة بفضح أسرار عائلتها إذا لم تُحضر له شمس. الحلقة تنتهي بقتل الخواجة للزهيري بسبب خيانته، مما يفتح الباب لمواجهات جديدة.

 

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