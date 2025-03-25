حلقة من مسلسل الغاوي: شمس يكشف خدعة الخواجة ويواجه صدمات جديدة

بعد وفاة يونس، ينهار شمس لكنه يقرر دفنه بنفسه رغم المخاطر. أثناء مراسم الدفن، يستخدم شمس خدعة لتغيير التوابيت ويختبئ داخل أحدها. في لحظة انتقام، يقرر شمس قتل الخواجة لكن أصدقاؤه يمنعونه. في الوقت نفسه، الخواجة يهدد فاطمة بفضح أسرار عائلتها إذا لم تُحضر له شمس. الحلقة تنتهي بقتل الخواجة للزهيري بسبب خيانته، مما يفتح الباب لمواجهات جديدة.
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