حل لغز مقتل الفنانة هدى شعراوي "أم زكي"

وتوصلت السلطات، بحسب قناة "الإخبارية" السورية، إلى أن "سوء فهم" كان وراء ارتكاب الخادمة الأوغندية فيكي للجريمة وقتل الراحلة هدى شعراوي وهي على سريرها.
وكانت وزارة العدل السورية نشرت، الأحد، عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اعترافات القاتلة، والتي جاءت عكس التوقعات التي أشارت إلى أن الدافع وراء الجريمة كان السرقة.
وسبق أن اشتكت هدى شعراوي أكثر من مرة أنها تعاني من عدم فهم الخادمة فيكي لتعليماتها وكلامها بشكل كامل، وهو السبب ذاته الذي أدى لارتكاب الجريمة.
