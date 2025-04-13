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حمادة هلال ضحية إعلان مزيف بفعل الذكاء الاصطناعي

فا
حمادة هلال
 
الأحد، 13-04-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-   حذّر الفنان حمادة هلال جمهوره من إعلان إلكتروني مزيف تم الترويج له عبر مواقع التواصل، حيث استُخدم فيه صوته وصورته بشكل دقيق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليبدو وكأنه يروّج للعبة إلكترونية تعد المستخدمين بأرباح يومية.

ونشر هلال عبر خاصية القصص على "إنستغرام" مقطعاً من الإعلان المزيف، وعلّق قائلاً: "نصب واحتيال.. حسبي الله ونعم الوكيل"، محذراً متابعيه من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات الاحتيالية.

وتسلّط الواقعة الضوء على خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في تزييف محتوى المشاهير لخداع الجمهور.

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