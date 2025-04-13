حمادة هلال ضحية إعلان مزيف بفعل الذكاء الاصطناعي

ونشر هلال عبر خاصية القصص على "إنستغرام" مقطعاً من الإعلان المزيف، وعلّق قائلاً: "نصب واحتيال.. حسبي الله ونعم الوكيل"، محذراً متابعيه من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات الاحتيالية.
وتسلّط الواقعة الضوء على خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في تزييف محتوى المشاهير لخداع الجمهور.
-
أخبار متعلقة
-
زفاف نارين بيوتي يخطف الأنظار بأجواء فخمة - فيديو
-
أصالة تمنح جمهورها فرصة اختيار اسم ألبومها الجديد لأول مرة
-
على طريقة أفلام الأميرات.. عبير الصغير تكشف هوية خطيبها - فيديو
-
صور خطيبة حسام حبيب تخطف الأنظار.. وفرق السن مفاجأة!
-
مصر تعود للمشاركة في مهرجان "كان".. ماذا قال حسين فهمي؟
-
أحمد حلمي يُكرّم في هوليوود بجائزة "الإنجاز للسوبر ستار"
-
مسلسل آسر الحلقة 9.. رستم يستعيد حريته بعد سنوات خلف القضبان
-
مسلسل The Pitt يعود بموسم جديد