الخميس 2026-04-09 11:14 م

حمادة هلال يفتح صندوق أسراره.. ماذا كشف؟

الخميس، 09-04-2026 11:13 ص
الوكيل الإخباري-   فتح الفنان حمادة هلال صندوق أسراره، متحدثًا عن فترة صعبة مرّ بها دفعته للتفكير في اعتزال الغناء، قبل أن يتراجع عن هذا القرار لاحقًا ويواصل مسيرته الفنية.


وخلال استضافته في برنامج "ميرور" أوضح هلال أنه واجه ضغوطًا نفسية شديدة وما وصفه بـ"كسرات خاطر"، ما جعله يفكر في الابتعاد عن الأضواء والبحث عن حياة أكثر هدوءًا.

وأشار إلى أنه حاول بالفعل الابتعاد عن المجال الفني من خلال الدخول في استثمارات تجارية خاصة، إلا أن هذه التجارب لم تنجح كما كان يأمل، لافتًا إلى أن تلك الخسائر دفعته لإعادة النظر في قراره والعودة إلى الغناء، باعتباره المجال الذي يشعر فيه بالانتماء والاستقرار.

وفي سياق آخر، علّق الفنان المصري على الجدل الدائر مؤخرًا حول مطالب بعض الفنانين بحذف أعمالهم الفنية بعد وفاتهم، مؤكدًا رفضه القاطع لهذه الفكرة، ومعتبرًا أن الأغاني تصبح ملكًا للجمهور وتشكل جزءًا من ذاكرة الناس.

وأكد أنه لا يفكر في طلب حذف أرشيفه الفني مستقبلًا، مشددًا على احترامه لاختيارات الآخرين دون التدخل في قراراتهم.

كما تجنب هلال الخوض في النقاشات الفقهية المتعلقة بالموسيقى، موضحًا أنه غير مؤهل لإصدار أحكام دينية، وأن لكل شخص قناعاته ومسؤولياته الخاصة.
 
 


سوريا تغلق منفذ جديدة يابوس الحدودي عقب تهديد إسرائيلي

عربي ودولي دمشق تستنكر الغارات الإسرائيلية على لبنان

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية



 






