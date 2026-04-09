حمادة هلال يفتح صندوق أسراره.. ماذا كشف؟

الوكيل الإخباري- فتح الفنان حمادة هلال صندوق أسراره، متحدثًا عن فترة صعبة مرّ بها دفعته للتفكير في اعتزال الغناء، قبل أن يتراجع عن هذا القرار لاحقًا ويواصل مسيرته الفنية.





وخلال استضافته في برنامج "ميرور" أوضح هلال أنه واجه ضغوطًا نفسية شديدة وما وصفه بـ"كسرات خاطر"، ما جعله يفكر في الابتعاد عن الأضواء والبحث عن حياة أكثر هدوءًا.



وأشار إلى أنه حاول بالفعل الابتعاد عن المجال الفني من خلال الدخول في استثمارات تجارية خاصة، إلا أن هذه التجارب لم تنجح كما كان يأمل، لافتًا إلى أن تلك الخسائر دفعته لإعادة النظر في قراره والعودة إلى الغناء، باعتباره المجال الذي يشعر فيه بالانتماء والاستقرار.



وفي سياق آخر، علّق الفنان المصري على الجدل الدائر مؤخرًا حول مطالب بعض الفنانين بحذف أعمالهم الفنية بعد وفاتهم، مؤكدًا رفضه القاطع لهذه الفكرة، ومعتبرًا أن الأغاني تصبح ملكًا للجمهور وتشكل جزءًا من ذاكرة الناس.



وأكد أنه لا يفكر في طلب حذف أرشيفه الفني مستقبلًا، مشددًا على احترامه لاختيارات الآخرين دون التدخل في قراراتهم.



كما تجنب هلال الخوض في النقاشات الفقهية المتعلقة بالموسيقى، موضحًا أنه غير مؤهل لإصدار أحكام دينية، وأن لكل شخص قناعاته ومسؤولياته الخاصة.





