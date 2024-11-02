حنان ترك تترك رسالة على باب منزلها في أمريكا

وكتبت حنان تعليقًا على الفيديو مساء الجمعة : "أنا آسفة للغاية، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين. ومع ذلك، بما أنكم أتيتم وأضأتم عتبة بابي، سأفتح منزلي خصيصًا لكم ، من الساعة 5 إلى 7 مساءً، مع (الوافل) وحلوى الشوكولاتة".
وأضافت حنان مرحبة بالزوار: "زيارتكم تعني الكثير بالنسبة لي حقًا، وبينما لا أستطيع تقديم أي حلويات للهالوين اليوم، فأنا متحمسة لمشاركة شيء مميز معكم غدًا. أتمنى لكم فصل خريف رائع".
وتشارك حنان متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، بين فترة وأخرى، بعض صور يومياتها وأولادها، وغالبًا ما ترفقها بتعليقات عن الإيمان والتأمل.
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