 
السبت 2024-11-02 03:11 م
 

حنان ترك تترك رسالة على باب منزلها في أمريكا

حنان ترك
حنان ترك
السبت، 02-11-2024 01:20 م

الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الخميس، مقطع فيديو لرسائل تركتها على باب منزلها في أمريكا، وجهتها للمحتفلين من جيرانها بعيد الهالوين.

اضافة اعلان


وكتبت حنان تعليقًا على الفيديو مساء الجمعة : "أنا آسفة للغاية، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين. ومع ذلك، بما أنكم أتيتم وأضأتم عتبة بابي، سأفتح منزلي خصيصًا لكم ، من الساعة 5 إلى 7 مساءً، مع (الوافل) وحلوى الشوكولاتة".


وأضافت حنان مرحبة بالزوار: "زيارتكم تعني الكثير بالنسبة لي حقًا، وبينما لا أستطيع تقديم أي حلويات للهالوين اليوم، فأنا متحمسة لمشاركة شيء مميز معكم غدًا. أتمنى لكم فصل خريف رائع".


وتشارك حنان متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، بين فترة وأخرى، بعض صور يومياتها وأولادها، وغالبًا ما ترفقها بتعليقات عن الإيمان والتأمل.

 

 

سي ان ان

 
gnews

أحدث الأخبار

البحر الميت

أخبار محلية إطلاق نار على كهرباء طريق البحر الميت يعطل الإنارة

قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء مداهمة في شمال الضفة الغربية المحتلة

فلسطين حماس تحذر من خطورة مخططات إسرائيل لتهجير فلسطينيي الضفة

م

عربي ودولي مدفيديف يوجه رسالة جديدة بشأن استخدام روسيا للسلاح النووي

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

ت

عربي ودولي ترامب يشكك في مقدرة هاريس على التعامل مع روسيا والصين

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس تحذير من الارصاد بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القادمة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة

ا

اقتصاد محلي بحث تطوير الشراكة الصناعية والتجارية بين الأردن ومصر



 


الأكثر مشاهدة