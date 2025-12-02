حياة الفهد تتعرّض لوعكة صحية جديدة وتشعل قلق الجمهور

الوكيل الإخباري- تعرّضت الفنانة الكويتية حياة الفهد لأزمة صحية جديدة أثارت قلق جمهورها، وفق حسابها الرسمي على إنستغرام الذي دعا للشفاء العاجل لها.

وكانت الفهد قد عانت سابقًا من مضاعفات بعد عملية قسطرة تسببت في جلطة دماغية، لكنها بقيت في وعيها.