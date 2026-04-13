الإثنين 2026-04-13 02:05 م

حياة فضل شاكر داخل السجن.. هذا آخر ما كُشف

الإثنين، 13-04-2026 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر مقرّبة من فضل شاكر تفاصيل حياته اليومية داخل محبسه، بالتزامن مع اقتراب حسم قضيته أمام القضاء في لبنان.اضافة اعلان


وبحسب المعلومات، فإن شاكر لا يقضي فترة احتجازه داخل سجن تقليدي، بل في غرفة مخصّصة داخل مقر وزارة الدفاع اللبنانية، نظرًا لطبيعة محاكمته أمام القضاء العسكري.

وأوضح الناقد اللبناني محمود الخطيب أن الفنان يعيش حالة من الهدوء والترقب، ويكرّس وقته لمتابعة جلسات محاكمته الدورية، مع توقف كامل لنشاطه الفني، إذ يرفض تسجيل أي أعمال جديدة قبل صدور حكم نهائي يبرّئه.

وتبقى دائرة تواصله محصورة بأفراد أسرته وفريق دفاعه القانوني، الذين يزورونه بانتظام ويتابعون تطورات الملف القضائي.

وفي موازاة ذلك، برزت معطيات قانونية جديدة قد تؤثر في مسار القضية، في مقدمتها استبعاد تهمة المشاركة في معركة عبرا، بعدما ثبت، وفق شهادات موثّقة، عدم تورطه فيها، ما ضيّق دائرة الاتهامات المتبقية بحقه.
 
 


