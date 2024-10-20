خالد الصاوي يحذر من إبر التنحيف.. كادت تسبب له كارثة

الوكيل الإخباري- حذَّر الفنان المصري خالد الصاوي من مخاطر إبر إنقاص الوزن التي يُروَّج لها في الآونة الأخيرة، مؤكداً أنها كانت بمثابة كارثة له.

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وحل خالد الصاوي ضيفًا في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، كاشفًا عن خسارته 20 كيلوغرامًا، ومؤكداً عزمه مواصلة رحلته في خسارة الوزن؛ لكنه أكَّد المخاطر التي تعرَّض لها بعد لجوئه لحقن التنحيف (أوزمبيك ومونجارو).



وقال الصاوي إنه تعرض لكارثة كبيرة بعد 3 أو 4 أشهر من أخذه حقن التنحيف، إذ تعرض لتوقف الجهاز الهضمي؛ ما استدعى دخوله المستشفى لمدة يومين.



وتحدث الصاوي عن آلية عمل الحقن، مشيرًا إلى أنها تعمل على إيهام الجسم بأنه في حالة شبع؛ ما يعني أنها تتلاعب بالجهاز الهضمي.



وقدَّم الفنان المصري نصائح للطريقة السليمة والصحيحة لإنقاص الوزن، حيث دعا متابعيه إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن تحت إشراف خبير تغذية مختص، مُشيرًا إلى أنهم سيلاحظون النتائج بشكل تدريجي وبطيء، لكن من منظوره سرعة هذه العملية هي الصحية.



كما نصح بممارسة الرياضة بشكل منتظم وعقلاني، وأكَّد رفضه للخضوع لعمليات جراحية من أجل إنقاص الوزن.



ووصف عملية إنقاص الوزن بالطرق السريعة بـ"سكة فاشلة"، وقال: "كل يلي عايز يوصل لحاجة بأرخص مجهود دي سكك فاشلة."



وطلب الصاوي من جمهوره التصالح مع أنفسهم، مع الحرص على بذل جهد ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم.