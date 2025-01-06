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خالد النبوي خارج موسم رمضان 2025

قبق
خالد النبوي
الإثنين، 06-01-2025 03:16 م

الوكيل الإخباري-   توقف التحضير لمسلسل الأخطبوط، من بطولة الفنان خالد النبوي، والذي كان من المقرر أن يعرض في موسم رمضان 2025.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام ، فإن الشركة المنتجة للمسلسل قررت إيقاف التحضيرات وتأجيل تصويره لإشعار آخر، دون الإعلان عن أسباب التأجيل.  

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ومسلسل الأخطبوط من تأليف هشام هلال، وبطولة الفنان خالد النبوي.

 

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