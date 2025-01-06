خالد النبوي خارج موسم رمضان 2025

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام ، فإن الشركة المنتجة للمسلسل قررت إيقاف التحضيرات وتأجيل تصويره لإشعار آخر، دون الإعلان عن أسباب التأجيل.
ومسلسل الأخطبوط من تأليف هشام هلال، وبطولة الفنان خالد النبوي.
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