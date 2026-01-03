السبت 2026-01-03 02:13 م

خالد زكي يكشف تأثير اختياراته الفنية على وضعه المادي

FFFF
الفنان المصري خالد زكي
السبت، 03-01-2026 12:06 م

الوكيل الإخباري-   اعترف الفنان المصري خالد زكي بأن اختياراته الفنية أثّرت سلبًا على أوضاعه المادية، مؤكدًا أنه لم يضع الشهرة أو المكاسب المالية ضمن أولوياته، بل حرص على تقديم أعمال ذات قيمة فنية حقيقية.

اضافة اعلان


وقال زكي في تصريحات تلفزيونية إن هذا النهج كلّفه خسائر مادية، لكنه في المقابل كسب محبة الجمهور واحترامه على مدار سنوات طويلة، معتبرًا أن العلاقة الصادقة مع الجمهور هي الرصيد الحقيقي للفنان.


وأضاف أن النجاح لا يُقاس بالمال، بل بقيمة الأعمال التي تلامس مشاعر الناس وتؤثر في وجدانهم. ويُذكر أن زكي مرّ بظروف مادية صعبة في السابق، واضطر عام 2011 إلى بيع سيارته، ما أثار تعاطفًا واسعًا وتساؤلات حول مفهوم النجاح الفني الحقيقي.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

فن ومشاهير جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته وتكلفة منزله الجديد

ل

أخبار محلية سلطة وادي الأردن توقّع اتفاقيات مع جمعيات مستخدمي المياه

ا

فن ومشاهير وائل جسار يغادر حفل رأس السنة في العراق غاضباً - فيديو

ت

أخبار محلية واقع التعليم في لواء القويسمة بالأرقام

ا

فن ومشاهير الفنان المصري عبد الله مشرف يكشف تطورات حالته الصحية

و

اقتصاد محلي الصناعات الغذائية تغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية

ااا

فن ومشاهير "لست حزينة على ابنك".. شمس البارودي ترد على اتهام صادم

ت

اقتصاد محلي صادرات الزرقاء التجارية تسجل نموا بقيمة 513 مليون دينار في 2025



 






الأكثر مشاهدة