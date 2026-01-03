خالد زكي يكشف تأثير اختياراته الفنية على وضعه المادي

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية إن هذا النهج كلّفه خسائر مادية، لكنه في المقابل كسب محبة الجمهور واحترامه على مدار سنوات طويلة، معتبرًا أن العلاقة الصادقة مع الجمهور هي الرصيد الحقيقي للفنان.
وأضاف أن النجاح لا يُقاس بالمال، بل بقيمة الأعمال التي تلامس مشاعر الناس وتؤثر في وجدانهم. ويُذكر أن زكي مرّ بظروف مادية صعبة في السابق، واضطر عام 2011 إلى بيع سيارته، ما أثار تعاطفًا واسعًا وتساؤلات حول مفهوم النجاح الفني الحقيقي.
