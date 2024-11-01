خالف تعليمات الطبيب .. انتكاسة صحية لمحمد منير

وقال مصدر مقرب من الفنان محمد منير، إن ما حدث لمنير من انتكاسة صحية كان بسبب عدم خضوعه لتعليمات الطبيب المعالج له، والذي طلب منه الراحة التامة والابتعاد عن الإجهاد والتعب الجسماني، لكنه لم ينصع لتلك التعليمات، حيث كان يمارس حياته بشكل طبيعي ويقضي أغلب يومه في الأستوديو الخاص به، وفي عمل البروفات مع فرقته الموسيقية، حتى شعر بحالة من التعب الشديد التي اضطرته إلى الذهاب للمستشفى.
وكشف المصدر أن الحالة الصحية لمحمد منير تحتاج المتابعة الدورية الدقيقة، حيث إنه يعاني من تليف جزء كبير من الكبد، وبعض الأزمات في أداء الكلى، وهذا ما أظهره بوزن زائد خلال الفترة الماضية، كما أنه اضطر لتناول بعض الأدوية التي تتسبب في زيادة الوزن.
وتابع المصدر أنه من المفترض أن يسافر محمد منير خلال الفترة القادمة إلى ألمانيا في رحلة علاجية سريعة، حيث إن هناك طبيباً يتابع حالته منذ فترة طويلة، ويتردد عليه "الكينج" بشكل مستمر، هذا بجانب الفريق الطبي المصري الذي يتابعه أيضا.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
فنانة مصرية تشعل السوشال ميديا بنبأ وفاة عادل إمام
-
أول تعليق من أسرة الفنان محمد منير بعد نقله للعناية المركزة
-
انباء عن نقل محمد منير للعناية المركزة
-
صور.. ظهور مؤثر لحسين فهمي في جنازة شقيقه
-
تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة مصطفى فهمي
-
خلال 24 ساعة.. الموت يغيب اثنين من أبرز نجوم الوطن العربي
-
عودة محمد عبده للساحة الفنية بأغنية عاطفية
-
وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف