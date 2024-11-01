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خالف تعليمات الطبيب .. انتكاسة صحية لمحمد منير

الفنان محمد منير
الفنان محمد منير
الجمعة، 01-11-2024 10:58 ص
الوكيل الإخباري- حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية حول الحالة الصحية للفنان محمد منير، خاصة بعدما انتشرت بعض الأخبار حول دخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، بعدما تدهورت حالته بشكل ملحوظ، وهذا ما نفاه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، حيث أكد أن "الكينج" لم يدخل العناية المركزة بينما كان متواجدا بالفعل في المستشفى، إلا أنه لم يكشف تفاصيل الحالة الصحية له.اضافة اعلان


وقال مصدر مقرب من الفنان محمد منير، إن ما حدث لمنير من انتكاسة صحية كان بسبب عدم خضوعه لتعليمات الطبيب المعالج له، والذي طلب منه الراحة التامة والابتعاد عن الإجهاد والتعب الجسماني، لكنه لم ينصع لتلك التعليمات، حيث كان يمارس حياته بشكل طبيعي ويقضي أغلب يومه في الأستوديو الخاص به، وفي عمل البروفات مع فرقته الموسيقية، حتى شعر بحالة من التعب الشديد التي اضطرته إلى الذهاب للمستشفى.

وكشف المصدر أن الحالة الصحية لمحمد منير تحتاج المتابعة الدورية الدقيقة، حيث إنه يعاني من تليف جزء كبير من الكبد، وبعض الأزمات في أداء الكلى، وهذا ما أظهره بوزن زائد خلال الفترة الماضية، كما أنه اضطر لتناول بعض الأدوية التي تتسبب في زيادة الوزن.

وتابع المصدر أنه من المفترض أن يسافر محمد منير خلال الفترة القادمة إلى ألمانيا في رحلة علاجية سريعة، حيث إن هناك طبيباً يتابع حالته منذ فترة طويلة، ويتردد عليه "الكينج" بشكل مستمر، هذا بجانب الفريق الطبي المصري الذي يتابعه أيضا.

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gnews

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