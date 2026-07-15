خبر أثار الجدل.. هل تجتمع شيرين وفضل شاكر على المسرح؟

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الوكيل الإخباري- نفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الأنباء المتداولة حول استعدادها لإحياء حفل غنائي يجمعها بالفنان اللبناني فضل شاكر في الساحل الشمالي بمصر، مؤكدةً أن هذه الأخبار غير صحيحة. اضافة اعلان





وأوضح محاميها ياسر قنطوش أن شيرين لم ترتبط بأي مشروع فني أو حفل من هذا النوع، مشيرًا إلى تكليف فريقها القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروّجي الشائعة، بعد تسببها في حالة من الجدل بين الجمهور.





