خبر أثار الجدل.. هل تجتمع شيرين وفضل شاكر على المسرح؟

وأوضح محاميها ياسر قنطوش أن شيرين لم ترتبط بأي مشروع فني أو حفل من هذا النوع، مشيرًا إلى تكليف فريقها القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروّجي الشائعة، بعد تسببها في حالة من الجدل بين الجمهور.
-
أخبار متعلقة
-
لبنان.. رفع قرار منع السفر عن فضل شاكر
-
رحلت بلا وصية.. ماذا تركت ديفاي تشيس خلفها؟
-
ابنة براد بيت تواصل إجراءات حذف لقب والدها من اسمها
-
مي عمر توضح حقيقة الخلاف مع ياسمين عبد العزيز حول المشاهدة
-
رزان جمّال تحصد جائزة دولية عن تطبيق ذكي لقصص الأطفال
-
حريق خلال تصوير فيديو كليب جديد لفنانة لبنانية - فيديو
-
الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تستمتع بإجازتها بعد انتهاء فترة سجنها - شاهد
-
انتكس بعد معركة طويلة.. الموت يطوي صفحة نجم شهير