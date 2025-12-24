الأربعاء 2025-12-24 03:56 م

خبر سعيد في بيت إيلي صعب.. زين قطامي تحتفل بحملها الأول بلحظات دافئة - صور

زين قطامي و سيليو صعب
الوكيل الإخباري-   أعلنت زين قطامي وزوجها سيليو صعب عن انتظار مولودهما الأول، لتكتمل فرحة عائلة المصمم العالمي إيلي صعب مع نهاية 2025. جاء الإعلان عبر صور خاصة أظهرت زين بإطلالة أنيقة تبرز حملها بأسلوب راقٍ.

وكانت زين وسيليو قد تزوجا في يوليو الماضي في حفل فاخر استمر ثلاثة أيام، بعد علاقة استمرت نحو أربع سنوات. وتبلغ زين 28 عامًا، وهي متخصصة في استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي وحاصلة على شهادة بكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية.

 

 

 

 

