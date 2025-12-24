خبر سعيد في بيت إيلي صعب.. زين قطامي تحتفل بحملها الأول بلحظات دافئة - صور

الوكيل الإخباري- أعلنت زين قطامي وزوجها سيليو صعب عن انتظار مولودهما الأول، لتكتمل فرحة عائلة المصمم العالمي إيلي صعب مع نهاية 2025. جاء الإعلان عبر صور خاصة أظهرت زين بإطلالة أنيقة تبرز حملها بأسلوب راقٍ.

اضافة اعلان



وكانت زين وسيليو قد تزوجا في يوليو الماضي في حفل فاخر استمر ثلاثة أيام، بعد علاقة استمرت نحو أربع سنوات. وتبلغ زين 28 عامًا، وهي متخصصة في استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي وحاصلة على شهادة بكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية.

View this post on Instagram A post shared by Zein Qutami Saab (@zeinqsaab)