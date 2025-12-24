خبر سعيد في بيت إيلي صعب.. زين قطامي تحتفل بحملها الأول بلحظات دافئة - صور

وكانت زين وسيليو قد تزوجا في يوليو الماضي في حفل فاخر استمر ثلاثة أيام، بعد علاقة استمرت نحو أربع سنوات. وتبلغ زين 28 عامًا، وهي متخصصة في استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي وحاصلة على شهادة بكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية.
-
