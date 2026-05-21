الخميس 2026-05-21 11:56 ص

خبر طلاق أصالة نصري انتشر.. إليكم أول تعليق من زوجها فائق حسن

خبر طلاق أصالة نصري انتشر.. إليكم أول تعليق من زوجها فائق حسن
ارشيفية
 
الخميس، 21-05-2026 11:15 ص
الوكيل الإخباري-   انتشر في الساعات الماضية خبر انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد زواج استمر لأقل من خمس سنوات، إلا أن الأخير خرج عن صمته ونفى في تصريح لموقع "العاصمة" المصري صحة ما يتم تداوله، مؤكداً أن الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة.اضافة اعلان


من جهته، نفى مساعد أصالة، عماد محمد، صحة ما يُشاع بشأن وقوع الطلاق، مشدداً على أن الأخبار المنتشرة غير صحيحة.

وكانت أصالة قد تزوجت من فائق حسن في أيلول عام 2021، بعد علاقة حظيت باهتمام واسع من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح من أبرز الزيجات الفنية التي لاقت متابعة كبيرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

تجربة الأردن في الذكاء الاصطناعي التعليمي تتصدر النقاش في لندن

أخبار محلية تجربة الأردن في الذكاء الاصطناعي التعليمي تتصدر النقاش في لندن

ل

خاص بالوكيل من يكتب التاريخ؟ سباق نجوم النشامى نحو أول هدف مونديالي

دراسة تقنية: الشحن السلكي أسرع وأكثر كفاءة من اللاسلكي

تكنولوجيا دراسة تقنية: الشحن السلكي أسرع وأكثر كفاءة من اللاسلكي

ڤاليو تعيّن عودة الفاخوري لاعب المنتخب الأردني ونادي بيراميدز سفيرًا لعلامتها التجارية

أخبار الشركات ڤاليو تعيّن عودة الفاخوري لاعب المنتخب الأردني ونادي بيراميدز سفيرًا لعلامتها التجارية

للوقاية من الخرف.. اتبعوا هذه النصيحة

طب وصحة للوقاية من الخرف.. اتبعوا هذه النصيحة

ل

أخبار محلية المنتدى العالمي للتعليم في لندن يسلط الضوء على تجربة الأردن بمشروع "سراج"

سي.إن.إن: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية أسرع من المتوقع

عربي ودولي سي.إن.إن: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية أسرع من المتوقع



 
 






الأكثر مشاهدة

 