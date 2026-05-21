خبر طلاق أصالة نصري انتشر.. إليكم أول تعليق من زوجها فائق حسن

الوكيل الإخباري- انتشر في الساعات الماضية خبر انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد زواج استمر لأقل من خمس سنوات، إلا أن الأخير خرج عن صمته ونفى في تصريح لموقع "العاصمة" المصري صحة ما يتم تداوله، مؤكداً أن الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة.





من جهته، نفى مساعد أصالة، عماد محمد، صحة ما يُشاع بشأن وقوع الطلاق، مشدداً على أن الأخبار المنتشرة غير صحيحة.



وكانت أصالة قد تزوجت من فائق حسن في أيلول عام 2021، بعد علاقة حظيت باهتمام واسع من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح من أبرز الزيجات الفنية التي لاقت متابعة كبيرة.





