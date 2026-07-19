خبر مفاجئ لجمهورها.. فنانة مصرية تدخل القفص الذهبي - صورة

الوكيل الإخباري- تزوجت الفنانة والإعلامية المصرية زهرة رامي في حفل عائلي اقتصر على حضور أسرتي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

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وشارك مقربون صوراً من حفل الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان رامي خطوبتها في نهاية شهر آذار الماضي.