الثلاثاء 2026-01-20 01:22 م

خروج مسلسل ممكن لـ ظافر العابدين ونادين نجيم من السباق الرمضاني 2026

الثلاثاء، 20-01-2026 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن النجم ظافر العابدين عن تأجيل عرض مسلسل "ممكن"، الذي يجمعه بالنجمة نادين نجيم، ليُعرض بعد شهر رمضان 2026، رغم كونه أحد أبرز المشاريع الدرامية المنتظرة هذا الموسم.

وقالت شركة الصباح إخوان، بالتنسيق مع إدارة MBC / Shahid ومخرج العمل أمين درة، إن التأجيل يأتي لضمان تقديم عمل درامي متكامل وعالي الجودة، نظرًا لحجم الإنتاج الكبير وطبيعة المسلسل التي تتطلب وقتًا أطول لاستكمال التصوير والتفاصيل الفنية.


ويحمل المسلسل طابعًا دراميًا رومانسيًا، حيث يجسد ظافر شخصية رجل أعمال يدعى "زياد" يواجه تحديات في حياته وعلاقاته، فيما تقدم نادين شخصية محورية مليئة بالغموض والتحولات، ويشارك في العمل عدد من النجوم مثل: رودريغ سليمان، ملاك كنعان، روان مجر، مروى خليل، زينة مكي، أنجو ريحان، رولا حمادة، جورج شلهوب، وآلان سعادة.


ويأتي هذا بعد آخر مشاركات ظافر العابدين الدرامية في مسلسل "البحث عن علا 2" عام 2024، وأحدث أعماله السينمائية فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال"، الذي عُرض مؤخرًا وناقش العلاقات الزوجية والتحديات الإنسانية بحبكة مشوقة.

 

