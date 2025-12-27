السبت 2025-12-27 10:22 ص

خريطة حفلات رأس السنة 2026.. مفاجآت وثنائيات جديدة بين نجوم الغناء

نجمات حفلات رأس السنة
السبت، 27-12-2025 09:18 ص

الوكيل الإخباري-   يستعد عدد من نجوم الغناء العرب لاستقبال العام الجديد 2026 بسلسلة حفلات كبرى تمتد بين القاهرة وعدة عواصم عربية، مع تركيز لافت على الحفلات المشتركة والثنائيات الغنائية.

الإمارات تشهد حضوراً قوياً، إذ يشارك رامي صبري في مهرجان أم الإمارات بأبوظبي، وتحيي نجوى كرم وائل كفوري حفلاً مشتركاً في دبي، إضافة إلى حفل يجمع هيفاء وهبي وناصيف زيتون في أبوظبي ليلة 31 ديسمبر.


وفي الشارقة، يحيي أحمد سعد حفلاً على مسرح المجاز بمشاركة سيلاوي.


أما الأردن فيستضيف حفلاً مشتركاً لنانسي عجرم ومحمد حماقي، بينما تحيي أنغام حفلاً في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض بعد نفاد تذاكره سريعاً.


وفي القاهرة، يجتمع تامر حسني وإليسا وتامر عاشور في حفل واحد على مسرح أرينا العاصمة الجديدة، في أول لقاء فني مباشر بينهم، وليلة موسيقية مميزة لاستقبال العام الجديد.

 


