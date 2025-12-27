خريطة حفلات رأس السنة 2026.. مفاجآت وثنائيات جديدة بين نجوم الغناء

الإمارات تشهد حضوراً قوياً، إذ يشارك رامي صبري في مهرجان أم الإمارات بأبوظبي، وتحيي نجوى كرم وائل كفوري حفلاً مشتركاً في دبي، إضافة إلى حفل يجمع هيفاء وهبي وناصيف زيتون في أبوظبي ليلة 31 ديسمبر.
وفي الشارقة، يحيي أحمد سعد حفلاً على مسرح المجاز بمشاركة سيلاوي.
أما الأردن فيستضيف حفلاً مشتركاً لنانسي عجرم ومحمد حماقي، بينما تحيي أنغام حفلاً في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض بعد نفاد تذاكره سريعاً.
وفي القاهرة، يجتمع تامر حسني وإليسا وتامر عاشور في حفل واحد على مسرح أرينا العاصمة الجديدة، في أول لقاء فني مباشر بينهم، وليلة موسيقية مميزة لاستقبال العام الجديد.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة غامضة تهز الوسط الفني التركي في موقع تصوير مسلسل شهير
-
تطورات الحالة الصحية لمحمد منير عقب تعرضه لوعكة صحية جديدة
-
تصوير ريهام عبدالغفور يثير جدلاً.. مصوّر خفي يحوّل إطلالتها إلى أزمة على السوشال ميديا
-
ميادة الحناوي تعود إلى المغرب بحفل عيد الحب
-
ماريا كاري تكتب التاريخ.. 100 أسبوع في صدارة القوائم العالمية
-
خبر سعيد في بيت إيلي صعب.. زين قطامي تحتفل بحملها الأول بلحظات دافئة - صور
-
وفاة فنان مصري شهير تُفجع الوسط الفني - صورة
-
بعد قرار الانسحاب.. غادة عبدالرازق تعود لتصوير "عاليا" لرمضان 2026