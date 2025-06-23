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خريطة دراما رمضان 2026.. عودة قوية لنجوم الصف الأول

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حمادة هلال وظافر العابدين وتيم حسن
 
الإثنين، 23-06-2025 11:52 ص

الوكيل الإخباري-  بدأت ملامح موسم دراما رمضان 2026 تتشكل مبكراً، مع انطلاق تحضيرات عدد من المسلسلات التي تشهد عودة ثنائيات فنية بارزة ونجوماً غابوا عن المنافسة الرمضانية مؤخراً.

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تيم حسن والمخرج سامر البرقاوي يجددان تعاونهما في مسلسل "مولانا" إلى جانب الممثلة نور علي، بعد نجاحات سابقة مثل "الهيبة" و"الزند".


حمادة هلال يعود بالجزء السادس والأخير من سلسلة "المداح" تحت عنوان "أسطورة النهاية"، بمشاركة هبة مجدي ويسرا اللوزي وخالد الصاوي.


ظافر العابدين ونادين نجيم يجتمعان مجددًا في عمل اجتماعي من إخراج أمين درة، في عودة لافتة لكلٍّ منهما بعد غياب.


منة شلبي وعمرو سعد يقدمان مسلسل "درجة الغليان"، من تأليف محمد هشام عبية، في طابع اجتماعي درامي، كما تحضّر شلبي لمسلسل ثانٍ من إخراج السدير مسعود.


محمد عادل إمام يعود بمسلسل "الكينغ" الذي تأجل من الموسم السابق، ويتناول صراعات مع عصابات المافيا، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.


ماغي بو غصن ومي عمر ومحمد رمضان من بين الأسماء التي أكدت عودتها للموسم، فيما يشارك مكسيم خليل في عمل جديد بعنوان "المماليك".


وتتوقع شركات الإنتاج موسماً حافلاً بالنجوم والأعمال المتنوعة، مع تنامي التنافس بين المسلسلات الاجتماعية، والتشويقية، والروحية.

 

الجزيرة 

 
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