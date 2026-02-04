خسرت والدتها... الموت يُؤلم فنانة عربيّة -صورة

وكتبت نورهان في منشورها كلمات مؤثرة قالت فيها: "ماتت من كنت أُكرم من أجلها، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي في قبرها من فضلِك العظيم وجودك الواسع، وأنزلها منازل الشهداء والصديقين في قبرها، ومد لها مد البصر وأنر طريقها، واكفها جواب الملكين، وثبتها عند النزول في لحدها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلِغها إياها، وأسبغ عليها من سترك يا ستار".
