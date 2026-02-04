خسرت والدتها... الموت يُؤلم فنانة عربيّة -صورة

الوكيل الإخباري- توفيت والدة الفنانة نورهان صباح امس الثلاثاء.

وودّعت الفنانة نورهان والدتها الراحلة، التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، حيث جرى تشييع جثمانها من مدينة الإسكندرية، مسقط رأس الراحلة، حيث عبرت نورهان عن حزنها العميق من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، نشرت فيه صورتين تجمعانها بوالدتها، إحداهما تعود لمرحلة الطفولة والأخرى حديثة، وطالبت متابعيها الدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة.



وكتبت نورهان في منشورها كلمات مؤثرة قالت فيها: "ماتت من كنت أُكرم من أجلها، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي في قبرها من فضلِك العظيم وجودك الواسع، وأنزلها منازل الشهداء والصديقين في قبرها، ومد لها مد البصر وأنر طريقها، واكفها جواب الملكين، وثبتها عند النزول في لحدها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلِغها إياها، وأسبغ عليها من سترك يا ستار".