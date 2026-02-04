الأربعاء 2026-02-04 11:59 ص

خسرت والدتها... الموت يُؤلم فنانة عربيّة -صورة

وفاة
وفاة
 
الأربعاء، 04-02-2026 09:10 ص

الوكيل الإخباري-   توفيت والدة الفنانة نورهان صباح امس الثلاثاء.

اضافة اعلان

 

وودّعت الفنانة نورهان والدتها الراحلة، التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، حيث جرى تشييع جثمانها من مدينة الإسكندرية، مسقط رأس الراحلة، حيث عبرت نورهان عن حزنها العميق من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، نشرت فيه صورتين تجمعانها بوالدتها، إحداهما تعود لمرحلة الطفولة والأخرى حديثة، وطالبت متابعيها الدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة.


وكتبت نورهان في منشورها كلمات مؤثرة قالت فيها: "ماتت من كنت أُكرم من أجلها، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي في قبرها من فضلِك العظيم وجودك الواسع، وأنزلها منازل الشهداء والصديقين في قبرها، ومد لها مد البصر وأنر طريقها، واكفها جواب الملكين، وثبتها عند النزول في لحدها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلِغها إياها، وأسبغ عليها من سترك يا ستار".

 


Image1_220264995522413411.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

السيول والانهيارات

أخبار محلية إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار

تعبيرية

المرأة والجمال روتين جمالي يومي بأدوات صديقة للبيئة

استعيدي توهجكِ وسكينتكِ.. الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من إرهاق اليوم

المرأة والجمال الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من الإرهاق

لقطة من المقطع

أخبار محلية فيديو .. السير تضبط مركبات تسير بشكل مواكب في العقبة وسائق إحداها يقوم بالتشحيط

لعبة "روبلوكس"

تكنولوجيا حظر لعبة "روبلوكس" بهذه الدولة!

مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

خاص بالوكيل مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

تعبيرية

طب وصحة وسيلة استرخاء شائعة قد تحرمك من النوم العميق



 






الأكثر مشاهدة