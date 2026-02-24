الثلاثاء 2026-02-24 01:29 م

خسر مبلغاً كبيراً من المال... فنان تركيّ قدير يُهاجم المقرّبين منه وهذا ما قاله عن إبنته

الفنان التركي القدير إبراهيم تاتليسس
الفنان التركي إبراهيم تاتليسس
 
الثلاثاء، 24-02-2026 01:16 م
تحدث الفنان التركي القدير إبراهيم تاتليسس، عن تكبِّده لخسائر مالية كبيرة، بعد تعرّضه للاحتيال.


وكشف تاتليتس في مقابلة صحافية أنّه تكبَّد خسائر مالية تقدر بحوالي 4 ملايين دولار، ووصف المحيطين به بـ"أسوأ من العقرب"، وقال عنهم: "حتى العقرب لا يفعل ما يفعله القريب بالقريب".
 
 
واتّهم إبنه أحمد ببيع 5 شقق في مدينة مانيسا من دون مشاركة أشقائه.
 
 
كما وجَّه رسالة شديدة اللهجة لابنته، متهمًا إياها باستغلاله عندما تكون بحاجة إلى المال. 
 
 


