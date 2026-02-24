خسر مبلغاً كبيراً من المال... فنان تركيّ قدير يُهاجم المقرّبين منه وهذا ما قاله عن إبنته

وكشف تاتليتس في مقابلة صحافية أنّه تكبَّد خسائر مالية تقدر بحوالي 4 ملايين دولار، ووصف المحيطين به بـ"أسوأ من العقرب"، وقال عنهم: "حتى العقرب لا يفعل ما يفعله القريب بالقريب".
واتّهم إبنه أحمد ببيع 5 شقق في مدينة مانيسا من دون مشاركة أشقائه.
كما وجَّه رسالة شديدة اللهجة لابنته، متهمًا إياها باستغلاله عندما تكون بحاجة إلى المال.
