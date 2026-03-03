الثلاثاء 2026-03-03 11:25 ص

خضعت لعمليّة عاجلة... ما الذي حصل مع الفنانة مي عز الدين؟

الثلاثاء، 03-03-2026 10:59 ص
شغلت أنباء خضوع الفنانة المصرية مي عز الدين لجراحة دقيقة جمهورها خلال الأيام الماضية، قبل أن تتكشف تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية.


وذكر موقع ET بالعربي، مساء الأحد، نقلاً عن التقرير الطبي الخاص بالفنانة، وجود انتشار كثيف للصديد في معظم أنحاء المعدة وحول الأمعاء، ما تسبب في حدوث التصاقات داخلية وضغط على الحوض، الأمر الذي استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً لتسليك الأمعاء وتنظيف المعدة والحوض.

وكان زوجها أحمد تيمور قد أعلن قبل أيام خضوعها لجراحة دقيقة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة استمرت نحو أسبوع.

وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك أن حالتها استدعت دخول المستشفى قبل نحو أسبوع، مشيراً إلى أنها خرجت من غرفة العمليات وتخضع للرعاية في العناية المركزة، داعياً جمهورها إلى الدعاء لها بالشفاء العاجل.
 
 


