خضع لاستئصال ورم... فنان عربي قدير يكشف آخر تطورات حالته الصحية

وكان نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، قد زاره في المستشفى للاطمئنان على حالته قبل خضوعه للعملية الجراحية.
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