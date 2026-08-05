خضع لاستئصال ورم... فنان عربي قدير يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الوكيل الإخباري- طمأن الفنان المصري بدوي فهمي جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم، موجهاً الشكر لكل من دعمه خلال فترة علاجه، ومطالباً محبيه بمواصلة الدعاء له حتى يكتمل شفاؤه.

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