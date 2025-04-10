خطوبة الشيف عبير الصغير و تساؤلات كثيرة حول هوية العريس - فيديو

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الشيف اللبنانية عبير الصغير مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد إعلان خطوبتها، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيرًا، خاصة من جمهورها الواسع في لبنان والدول العربية. عبير التي تحظى بشعبية كبيرة بفضل محتواها المميز في عالم الطهي، كانت محط اهتمام واسع عقب إعلانها عن هذه المناسبة الخاصة.

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تفاصيل حفل الخطوبة

في فيديو احتفالي مبتكر نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل، ظهرت الشيف عبير وهي تحمل باقة من الورود وسط أجواء عائلية مليئة بالفرح، بينما كان يُعزف على أنغام أغنية "كلام عينيه" للفنانة شيرين عبد الوهاب، ما أضفى على الحفل طابعًا حميميًا وبسيطًا.



أما عن مظهرها، فاختارت عبير ملابس محتشمة مكونة من قميص أبيض أنيق وبنطال أسود، بينما ظهرت في أحد المشاهد وهي تقرأ الفاتحة، مما يعكس إتمام مراسم الخطوبة وفق العادات والتقاليد المتبعة، وهو ما دفع متابعيها للتساؤل بشكل واسع: من هو خطيب عبير الصغير؟



من هو زوج أو خطيب عبير الصغير؟

حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تكشف الشيف عبير الصغير عن هوية خطيبها بشكل رسمي، واكتفت بمشاركة مشاهد من أجواء الخطوبة دون الكشف عن ملامحه أو اسمه. إلا أنها كتبت تعليقًا رمزيًا يحمل دلالة دينية واجتماعية قائلة:

"جاءنا من نرتضي دينه وخُلقه، فرضينا."

ويعتبر هذا بمثابة رسالة تعكس أن اختيارها كان مبنيًا على الأخلاق والدين والتفاهم، بعيدًا عن السعي وراء الشهرة أو الظهور الإعلامي.



شهرة عبير الصغير ونجاحها على "تيك توك"

لم تقتصر شهرة عبير على كونها شيف، بل أصبحت ظاهرة على تطبيق "تيك توك"، حيث تمكنت من جذب ملايين المتابعين بفضل أسلوبها الإبداعي في تقديم وصفات الطعام، بالإضافة إلى مظهرها البسيط الذي يلامس قلب البيوت العربية. وأكدت عبير في تصريحات صحفية سابقة أن سر نجاحها يعود إلى الدعم الكبير من أسرتها، كما أن "طاقتها الإيجابية" في المطبخ كانت أحد أسباب تفاعل الجمهور معها.



عبير الصغير والقضية الفلسطينية

بعيدًا عن المطبخ، لم تتردد عبير في التعبير عن مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو ما جعلها تتعرض للتضييق من قبل بعض شركات التكنولوجيا العالمية. في إحدى الحوادث المثيرة للجدل، أقدمت منصة "إنستغرام" التابعة لشركة "ميتا" على تعطيل حسابها مؤقتًا بسبب محتواها التضامني مع غزة. ومع ذلك، استمرت عبير في نشر رسائلها التضامنية بكل اللغات، مؤكدة أن الحق الإنساني لا يعرف حدودًا، وأن رسالتها هي إعلاء صوت المظلومين حول العالم.



دعم جماهيري واسع

حظي إعلان خطوبة الشيف عبير الصغير بتفاعل واسع من جمهورها، الذي سارع إلى تهنئتها بهذه الخطوة، معبرين عن تمنياتهم لها بالتوفيق والاستقرار في حياتها الشخصية. كما طالب البعض بالكشف عن تفاصيل أكثر حول العريس، خاصة وأن عبير أصبحت من الشخصيات المؤثرة في حياة العديد من العائلات التي تتابع وصفاتها وتستلهم منها البساطة والأصالة.

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