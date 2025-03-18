 
الثلاثاء 2025-03-18 02:40 م
 

خطوة مفاجئة.. حلا شيحة تعود للحجاب وتحذف كل صورها

ح0ج
حلا شيحة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري-  فاجأت الفنانة المصرية حلا شيحة جمهورها مجددًا بقرارها العودة إلى الحجاب، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول هذه الخطوة المفاجئة. في منشور عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، شاركت حلا مجموعة من الصور لها وهي ترتدي الحجاب، برفقة قطة، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا بين متابعيها. كما قامت بحذف جميع الصور السابقة التي كانت تظهر فيها بدون حجاب، واكتفت بصورة وحيدة لحسابها تُظهرها بشعرها.

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قرار حلا شيحة لم يمر دون تعليقات، حيث أبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعمهم لعودتها إلى الحجاب، بينما تساءل آخرون عن تأثير هذا القرار على مستقبلها الفني، خاصة بعد آخر ظهور لها في مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي عرض في رمضان الماضي.


وفي رد لها على بعض التعليقات، عبرت حلا شيحة عن حبها الكبير للحجاب، حيث كتبت: "بحب الحجاب جدًا لأنني بحب القرآن جدًا وفهمته وفاهمة معانيه، ولما كنت 23 سنة شفت رؤيا عن يوم القيامة وبعدها شفت أنني بقرأ سورة ياسين، وبعدها لما قرأت القرآن لأول مرة في حياتي كل المعاني وصلت".

 

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