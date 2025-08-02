خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. ماذا تعرف عنها

فقد أعيد الحديث، بعد نحو أسبوع من وفاته، عن خطوبته من الفنانة ليال ضو التي حصلت عام 2009، إلا أنها لم تتكلل بالزواج.
وكانت ليال، وهي ممثلة مشهورة بالأدوار الكوميدية، عُرفت من خلال برنامج "بسمات وطن" للمخرج شربل خليل، وشاركت في عدة أعمال فنية مع زياد.
وفي حديث تلفزيوني أجري معها على قناة OTV قبل عام، أشارت ليال إلى أنها لم تكن على تواصل مع زياد في الفترة الأخيرة.
علماً أن ليال شاركت في مراسم دفن زياد وظهرت وهي تبكي بحرقة أمام نعشه.
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