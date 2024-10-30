خلال 24 ساعة.. الموت يغيب اثنين من أبرز نجوم الوطن العربي

بدأ مصطفى فهمي مسيرته الفنية بالصدفة من خلال مشاركته في بطولة فيلم "أين عقلي" عام 1976، ومن ثم توالت أعماله السينمائية والتلفزيونية.
آخر أعمال مصطفى فهمي كان فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.
وكان قد أعلن محمد يوسف يوم أمس الثلاثاء عن رحيل شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف. وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".
حسن يوسف هو ممثل مصري اتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام مثل في بعضها.
-
أخبار متعلقة
-
عودة محمد عبده للساحة الفنية بأغنية عاطفية
-
وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف
-
موعد حفل عمرو دياب في مهرجان الجونة
-
موسم جديد من "The X Factor" بمشاركة راغب علامة
-
هيفاء وهبي بطلة دراما رمضان بعد غياب 6 سنوات
-
قصي خولي يخوض تجربة جديدة في "من سيربح المليون"
-
مغنون عرب في "ليلة محمد عبدالوهاب" في موسم الرياض
-
مفاجأة "غير سارة" عن صحة أحمد سعد