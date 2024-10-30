 
الأربعاء 2024-10-30 07:56 ص
 

خلال 24 ساعة.. الموت يغيب اثنين من أبرز نجوم الوطن العربي

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 30-10-2024 06:26 ص

الوكيل الإخباري-   توفي فجر اليوم الأربعاء الفنان المصري الكبير مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.

اضافة اعلان


بدأ مصطفى فهمي مسيرته الفنية بالصدفة من خلال مشاركته في بطولة فيلم "أين عقلي" عام 1976، ومن ثم توالت أعماله السينمائية والتلفزيونية.


آخر أعمال مصطفى فهمي كان فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.


وكان قد أعلن محمد يوسف يوم أمس الثلاثاء عن رحيل شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف. وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".


حسن يوسف هو ممثل مصري اتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام مثل في بعضها.

وقدّم العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، من أشهرها دوره في مسلسل "ليالي الحلمية" ودوره في مسلسل "إمام الدعاة" الذي يتناول قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

وظائف دوائر حكومية تدعو العشرات للامتحان التنافسي واستكمال اجراءات التعيين (أسماء)

تعبيرية

منوعات ما هو أول مكان يشهد شروق الشمس؟

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

عربي ودولي 14 شهيدا حصيلة 3 غارات ليلية على لبنان

مجلس الأعيان

شؤون برلمانية الأعيان يؤدون اليمين الدستورية اليوم الأربعاء

تعبيرية

فن ومشاهير خلال 24 ساعة.. الموت يغيب اثنين من أبرز نجوم الوطن العربي

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 30-10-2024

تعبيرية

الطقس بدء تأثير أولى حالات عدم الاستقرار الجوي في الأردن.. الذروة والأمطار ومدتها



 


الأكثر مشاهدة