خلال 24 ساعة.. الموت يغيب اثنين من أبرز نجوم الوطن العربي

الوكيل الإخباري- توفي فجر اليوم الأربعاء الفنان المصري الكبير مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.

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بدأ مصطفى فهمي مسيرته الفنية بالصدفة من خلال مشاركته في بطولة فيلم "أين عقلي" عام 1976، ومن ثم توالت أعماله السينمائية والتلفزيونية.



آخر أعمال مصطفى فهمي كان فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.



وكان قد أعلن محمد يوسف يوم أمس الثلاثاء عن رحيل شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف. وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".



حسن يوسف هو ممثل مصري اتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام مثل في بعضها.