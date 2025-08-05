دانييلا رحمة تضع نيقولا معوض في موقف محرج (فيديو)

الوكيل الإخباري- شهدت فعاليات مهرجان "بياف 2025"، الذي أُقيم مساء الأحد في ساحة النجمة وسط بيروت، لحظة لافتة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، بطلتها الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، التي تجاهلت على المسرح تهنئة زميلها الفنان نيقولا معوض خلال تكريمها.

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وأثناء تقديم الجائزة، توجّه معوض، مقدم الحفل، إلى دانييلا رحمة بالقول: "مبروك الجائزة، ومبروك الخبر السعيد أيضًا اللي شفناه كلنا على السوشال ميديا."



لترد عليه دانييلا بسخرية: "إني تزوجت؟ كتير مأخر يا نيقولا"، في محاولة واضحة لتفادي الحديث، إلا أن معوض تابع قائلاً: "لا، شيء آخر غير الزواج! سلمي على ناصيف، وإن شاء الله يارب يظل بيتكم عامرًا بالفرح والصحة."



ورغم ابتسامتها أمام الحضور وعدسات الكاميرا، تجاهلت دانييلا تمامًا التعليق على التلميح المتعلق بحملها، وهو ما فُسّر من قِبل البعض كرسالة ضمنية برغبتها في إبقاء حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء.



وقد انتشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل، مثيرًا موجة من التفاعلات بين مؤيدين لتصرّفها بوصفه "حفاظًا على خصوصيتها"، ومنتقدين اعتبروه "ردًا جافًا" في مناسبة احتفالية علنية.



يُشار إلى أن العلاقة بين دانييلا رحمة والفنان ناصيف زيتون لطالما كانت محط أنظار المتابعين، وسط تكهنات مستمرة حول ارتباطهما، رغم تحفظ الطرفين عن تأكيد أو نفي التفاصيل.