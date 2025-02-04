دانييلا رحمة ومحمد الأحمد معا مجددا في "فرانكلين"

تدور أحداث المسلسل، الذي تم تصويره في بيروت، حول صراع العصابات على النفوذ والمال في إطار درامي مشوق يتكون من 6 حلقات. يجمع العمل بين التشويق والمفاجآت المستمرة التي تجعل الجمهور يتعاطف مع شخصيات تعيش لحظات ضعف وصراعات داخلية. المسلسل من تأليف شيرين خوري، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته طوني عيسى، فايز قزق، وبيار داغر.
العمل يأتي بعد النجاح الذي حققه الثنائي دانييلا رحمة ومحمد الأحمد في مسلسل "للموت"، فيما تشارك دانييلا رحمة في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "نفس" مع عابد فهد ومعتصم النهار.
-
أخبار متعلقة
-
غرامي 2025: شاكيرا تهاجم سياسات ترامب وتدافع عن المهاجرين في خطاب مؤثر
-
كاظم الساهر يشارك صورا جديدة مع نجليه "وسام وعُمر"
-
أبوظبي للإعلام تكشف عن أول مسلسل رعب إماراتي 'كائنات'
-
عبدالله الرويشد يعود إلى المسرح في مهرجان فبراير الكويت 2025
-
عمرو دياب وألحان محمد رحيم الراحل.. تعاون فني جديد في الأفق
-
مصير مسلسل "حبق".. هل يخرج من دراما رمضان 2025؟
-
نجل فنان مصري يدهس 3 شبان.. ومصرع أحدهم - صورة
-
ياسمين صبري تثير التساؤلات ببوستر مسلسلها الرمضاني الجديد - صورة