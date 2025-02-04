دانييلا رحمة ومحمد الأحمد معا مجددا في "فرانكلين"

الوكيل الإخباري- أزاحت منصة نتفليكس الستار عن البرومو الأول لمسلسل "فرانكلين"، المقرر عرضه قريباً، وأرفقت المنصة تعليقاً عبر حسابها على إنستغرام: "جاهزون لمغامرة جديدة مع دانييلا رحمة ومحمد الأحمد على نتفليكس؟".

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تدور أحداث المسلسل، الذي تم تصويره في بيروت، حول صراع العصابات على النفوذ والمال في إطار درامي مشوق يتكون من 6 حلقات. يجمع العمل بين التشويق والمفاجآت المستمرة التي تجعل الجمهور يتعاطف مع شخصيات تعيش لحظات ضعف وصراعات داخلية. المسلسل من تأليف شيرين خوري، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته طوني عيسى، فايز قزق، وبيار داغر.



العمل يأتي بعد النجاح الذي حققه الثنائي دانييلا رحمة ومحمد الأحمد في مسلسل "للموت"، فيما تشارك دانييلا رحمة في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "نفس" مع عابد فهد ومعتصم النهار.