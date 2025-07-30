دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران مولودهما الأول.. وهذا جنسه - فيديو

الاحتفال أُقيم بعيدًا عن الإعلام، تمامًا كما حدث في زفافهما السري الذي جرى في 1 تموز 2024، وطلب الثنائي من الحاضرين عدم استخدام الهواتف أو تصوير الحدث حفاظاً على خصوصيتهما.
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