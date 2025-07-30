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دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران مولودهما الأول.. وهذا جنسه - فيديو

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دانييلا رحمة وناصيف زيتون
 
الأربعاء، 30-07-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري- كشفت منصة "بلينكس" أن الممثلة دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون ينتظران مولودهما الأول، وقد أعلنا خلال احتفال عائلي خاص أن الجنين صبي وسيُطلقان عليه اسم "إلياس".

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الاحتفال أُقيم بعيدًا عن الإعلام، تمامًا كما حدث في زفافهما السري الذي جرى في 1 تموز 2024، وطلب الثنائي من الحاضرين عدم استخدام الهواتف أو تصوير الحدث حفاظاً على خصوصيتهما.

 

 

لبنان 24 

 
 
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