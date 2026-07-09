دخلت في غيبوبة استمرت 73 يوماً.. وفاة ابنة فنان عربي شهير

وأعلن أشرف سيف خبر وفاة شقيقته عبر حسابه على "فيسبوك"، معبراً عن حزنه الشديد وفقدانه لشخص وصفه بأنه "توأم روحه".
ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحلة في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ودفنها في مدافن الأسرة، فيما يُقام العزاء لاحقاً. وجاء رحيلها بعد أيام من وفاة عمها الرسام سمير سيف.
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