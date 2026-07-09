دخلت في غيبوبة استمرت 73 يوماً.. وفاة ابنة فنان عربي شهير

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الوكيل الإخباري- توفيت إيمان وحيد سيف، ابنة الفنان المصري الراحل وحيد سيف وشقيقة الفنان أشرف سيف، بعد دخولها في غيبوبة كاملة استمرت 73 يوماً. اضافة اعلان





وأعلن أشرف سيف خبر وفاة شقيقته عبر حسابه على "فيسبوك"، معبراً عن حزنه الشديد وفقدانه لشخص وصفه بأنه "توأم روحه".



ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحلة في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ودفنها في مدافن الأسرة، فيما يُقام العزاء لاحقاً. وجاء رحيلها بعد أيام من وفاة عمها الرسام سمير سيف.





