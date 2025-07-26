السبت 2025-07-26 08:17 م
 

دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية

لقف
مي عز الدين
 
السبت، 26-07-2025 05:20 م

الوكيل الإخباري-   حرصت الفنانة مي عز الدين على مؤازرة النجمة أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، استدعت سفرها إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية دقيقة على البنكرياس.

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وكتبت مي عبر خاصية الستوري في إنستغرام:
"ألف سلامة وبالشفا يا حبيبتي، وإن شاء الله خير."


وكانت أنغام قد نشرت صورة من داخل أحد المستشفيات الألمانية، أوضح مكتبها الإعلامي أنها تخضع لفحوصات تمهيدًا للعلاج المناسب.

 

لبنان 24 

 
 
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