دعوى قضائية ضد ديزني بتهمة سرقة فكرة فيلم 'موانا 2' وفيلم 'موانا' الأصلي

ووفقًا للوثائق القانونية، تدعي الدعوى أن الفيلمين يشتركان في حبكة درامية مماثلة تتضمن كسر لعنة والبحث عن جزيرة قديمة. كما يزعم وودال أن شخصياته في "باكي" تعرضت للسرقة بعد أن قام بعرض نص الفيلم على ديزني من خلال المديرة السابقة للتطوير جيني مارشيك.
ويسعى وودال للحصول على تعويضات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، إضافة إلى أمر قضائي لمنع ديزني من المزيد من انتهاك حقوقه الفكرية.
في المقابل، نفت ديزني التهم، وأكد المخرج رون كليمنتس في تصريحاته للمحكمة أن "موانا" لم يكن مستوحى من مشروع "باكي".
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