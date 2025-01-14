دعوى قضائية ضد ديزني بتهمة سرقة فكرة فيلم 'موانا 2' وفيلم 'موانا' الأصلي

الوكيل الإخباري- تواجه شركة ديزني دعوى قضائية من الفنان باك وودال، الذي يتهمها بسرقة فكرة فيلم "موانا 2" وكذلك فكرة فيلم "موانا" الصادر عام 2016. ويدعي وودال أن أجزاء من سيناريو فيلمه "Bucky" تم استخدامها في الفيلم، حيث تشير الدعوى إلى أوجه التشابه بين "باكي" و"موانا"، بما في ذلك الشخصيات والأحداث مثل اللقاء مع نصف إله مغطى بالوشوم، إضافة إلى تفاصيل أخرى مثل القلادة والسلاحف.

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ووفقًا للوثائق القانونية، تدعي الدعوى أن الفيلمين يشتركان في حبكة درامية مماثلة تتضمن كسر لعنة والبحث عن جزيرة قديمة. كما يزعم وودال أن شخصياته في "باكي" تعرضت للسرقة بعد أن قام بعرض نص الفيلم على ديزني من خلال المديرة السابقة للتطوير جيني مارشيك.



ويسعى وودال للحصول على تعويضات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، إضافة إلى أمر قضائي لمنع ديزني من المزيد من انتهاك حقوقه الفكرية.



في المقابل، نفت ديزني التهم، وأكد المخرج رون كليمنتس في تصريحاته للمحكمة أن "موانا" لم يكن مستوحى من مشروع "باكي".