"دمر حياتي وأسناني".. صرخة عبير الصغير ضد "الفينيرز" تشعل مواقع التواصل

روت عبير كيف حاولت علاج المشكلة عدة مرات، بما في ذلك تدخلات في تركيا، قبل أن يتحسن الشكل الخارجي للأسنان، لكنها أكدت استمرار الألم المزمن. ووجهت نصيحة لمتابعيها بعدم اللجوء إلى الفينيرز إلا عند الضرورة القصوى، محذرة من المخاطر الصحية المرتبطة به.
الفيديو أثار جدلًا واسعًا على المنصات الرقمية، ما دفعها لتوضيح أن هدفها كان التحذير والنصيحة فقط، دون التشهير بأي طبيب، مؤكدة أن المسؤول الوحيد عن حالتها هو الطبيب الذي قام بالبرد في البداية.
عبير الصغير، البالغة 27 عامًا، تعد من أبرز صناع المحتوى في مجال الطهي، وحققت قناتها على "يوتيوب" أكثر من 3.5 مليار مشاهدة، كما حصلت على عدة جوائز، أبرزها Joy Award لأفضل مؤثرة في فئة الطهو والمحتوى الإبداعي.
