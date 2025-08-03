دمّر نفسيتها.. خطأ طبي يصيب ممثلة مصرية بالصلع (صورة)

وأوضحت عبر "إنستغرام" أن الواقعة بدأت عندما خضعت لجلسة تجميلية بسيطة، لكنها فوجئت بحقنة غير مبررة من "المينوكسيديل" وجلسة "ميزوثيرابي" دون علمها أو موافقتها، ما تسبب برد فعل تحسسي حاد.
وأكدت رحمة أنها ستتخذ خطوات قانونية لحماية حقوقها، موجهة انتقادات لضعف الرقابة على المؤسسات الطبية الخاصة. وقد أثارت قصتها موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين.
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