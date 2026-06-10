دموع سينتيا كرم بسبب الحرب والانقسام بين الناس - فيديو

وقالت إن ما يحزنها هو رؤية أشخاص يخشون بعضهم البعض أو يخافون على منازلهم بسبب الأوضاع الراهنة، معتبرةً أن هناك من يزرع الخوف والكراهية بين الناس.
وأكدت ضرورة تعزيز المحبة والتضامن والتعاطف بين الجميع، داعيةً إلى الوقوف إلى جانب بعضهم البعض والشعور بمعاناة الآخر.
وتساءلت كرم عن استمرار الحروب وعدم استفادة المجتمعات من دروس الماضي، معبرةً عن أسفها لما يعيشه الناس من انقسام وخوف.
الله يبعد عن الجميع الوجع ويرجع للقلوب شوية رحمة . pic.twitter.com/CMF2P23N3x
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