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دموع سينتيا كرم بسبب الحرب والانقسام بين الناس - فيديو

ثيؤبث
سينتيا كرم
 
الأربعاء، 10-06-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري-   تأثرت الممثلة سينتيا كرم اللبنانية خلال مقابلة تحدثت فيها عن الحرب في لبنان، معبرةً عن حزنها من حالة الخوف والانقسام بين الناس.

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وقالت إن ما يحزنها هو رؤية أشخاص يخشون بعضهم البعض أو يخافون على منازلهم بسبب الأوضاع الراهنة، معتبرةً أن هناك من يزرع الخوف والكراهية بين الناس.


وأكدت ضرورة تعزيز المحبة والتضامن والتعاطف بين الجميع، داعيةً إلى الوقوف إلى جانب بعضهم البعض والشعور بمعاناة الآخر.


وتساءلت كرم عن استمرار الحروب وعدم استفادة المجتمعات من دروس الماضي، معبرةً عن أسفها لما يعيشه الناس من انقسام وخوف.

 

 

 
 


gnews

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