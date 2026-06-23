دموع فنان مصري تشعل مواقع التواصل.. ماذا قال عن والده؟ - فيديو

الوكيل الإخباري- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو للفنان المصري الشاب فادي خفاجة، ظهر فيه منهاراً خلال بث مباشر بسبب أزمات عائلية ومهنية يمر بها.

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وتحدث خفاجة عن مرض والده قائلاً: "كل رزقي في الحياة أبويا وأمي، وأبويا بيموت"، مشيراً إلى أنه لم يجد المساندة التي كان ينتظرها.



كما كشف عن معاناته المادية وقلة فرص العمل، منتقداً تجاهل المخرجين والمنتجين له وغيابه عن الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.