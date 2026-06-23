دموع فنان مصري تشعل مواقع التواصل.. ماذا قال عن والده؟ - فيديو

وتحدث خفاجة عن مرض والده قائلاً: "كل رزقي في الحياة أبويا وأمي، وأبويا بيموت"، مشيراً إلى أنه لم يجد المساندة التي كان ينتظرها.
كما كشف عن معاناته المادية وقلة فرص العمل، منتقداً تجاهل المخرجين والمنتجين له وغيابه عن الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أنه اضطر إلى اللجوء إلى "تيك توك" وفتح بث مباشر للحصول على الدعم المادي بعد ابتعاده عن الدراما.
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