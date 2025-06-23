دموع نجوم سوريا على مجزرة كنيسة مار الياس بدمشق

الوكيل الإخباري- بقلوب مكسورة وحزن عميق، تفاعل عدد من نجوم الفن في سوريا والعالم العربي مع الحادث الأليم الذي وقع مساء الأحد داخل كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، والذي أسفر عن سقوط 22 ضحية وأكثر من 60 جريحًا، بحسب بيان وزارة الصحة السورية.

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وفي التفاصيل، أفادت وزارة الداخلية أن رجلًا دخل الكنيسة خلال قدّاس الأحد وبدأ بإطلاق النار قبل أن يُفجّر نفسه بحزام ناسف، في مشهد صادم هزّ وجدان السوريين والعالم.



نجوم سوريا في رسائل مؤثرة عن دماء المصلّين وحرمة دور العبادة

"الدم واحد والحزن واحد"

شكران مرتجى نعت الضحايا بسلسلة من القصص عبر إنستغرام، كتبت في إحداها: "حداد على أرواح شهداء كنيسة مار الياس الغيور"، وأعادت نشر نداء للتبرع بالدم، قبل أن تختتم برسالة موجعة: "الدم واحد والحزن واحد".



أما نادين الراسي، فنشرت على خاصية الستوري تصف المشهد المروّع، وكتبت: "مجزرة كبيرة في كنيسة مار الياس بدمشق... جرحى وأشلاء بعد تفجير انتحاري نفسه في الكنيسة".



"السلام لبلادي وأهل بلادي"

بدورها، عبّرت سلاف فواخرجي عن ألمها قائلة: "السلام لأرواح شهداء كنيسة مار الياس ضحايا التفجير الآثم... السلام لبلادي وأهل بلادي... الشفاء للجرحى والصبر لنا جميعًا."



أما باسم ياخور فنشر كلمتين مؤثرتين على مرحلتين؛ كتب أولًا: "في قلب دمشق اليوم، دموع تتساقط ، بلا ذنب سوى الإيمان..."، ثم استعاد نص "العهدة العمرية" في رسالة تضامن رمزية مع مسيحيي الشام وحقهم في الأمان.



"الصلاة كانت للسلام"

معتصم النهار كتب: "الصلاة كانت للسلام... فصار الدم هو الجواب. رحمة للي راحوا، وقوة للي ضلوا."



واضافت ديما قندلفت : "الرحمة إلى أرواحهم والشفاء العاجل للجرحى."



"الرحمة لأرواح الأبرياء"

صفاء سلطان كتبت ببساطة موجعة: "الرحمة لأرواح الأبرياء، كنيسة مار الياس #دمشق". أما الفنان ماكسيم خليل فعبّر عن ألمه بكلمات يسوعية، داعيًا للرحمة ولأخذ القصاص ممن ارتكبوا هذا "العمل الجبان".



كما ناشد إسماعيل تمر الجميع بالتوجه إلى بنك الدم في المزة للتبرع، وقال: "الوضع سيء. بنك الدم فاتح ويستقبل المتبرعين."





"الصبر لكل الأهالي ولنا جميعًا"

سامر المصري كتب عبر ستوري إنستغرام: "الرحمة لشهداء التفجير في كنيسة مار الياس... والطمأنينة للشعب السوري بكل مكوناته."



مكسيم خليل في رسالتين موجعتين

استهلّ مكسيم تفاعله مع الحادث الأليم بآية من الكتاب المقدس، حيث كتب: "فَقَالَ يَسُوعُ: «يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ».



ثم تابع برسالة ثانية حملت الكثير من الألم والغضب، قال فيها: "الأرواح ضحايا الجريمة الجبانة... السلام، كل التعازي لذوي الضحايا، والشفاء لكل المصابين، والقصاص من القتلة."