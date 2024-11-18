دنماركية تخطف لقب ملكة جمال الكون لعام 2024

وشاركت الصفحة الرسمية للمسابقة هذه اللحظات التاريخية بنشر صور مؤثرة من لحظة التتويج، حيث تسلمت ثيلفيغ التاج من الفائزة بالمسابقة العام الماضي 2023 شينيس بالاسيوس، 24 عامًا.
ووفقًا لـ "ذا غارديان"، تطمح ثيلفيغ، 21 عامًا، وهي راقصة في بطولة أوروبا والعالم، ورائدة أعمال في مجال التجميل، ومدافعة عن الصحة العقلية، ومحامية طموحة، إلى استخدام صوتها لمن لا يسمعونه وأن تكون قوة من أجل الخير.
وتبنّى منظمو المسابقة صوت المرأة وتمكينها، وترجمت هذه الرسالة المتسابقات اللواتي عبرن عنها من خلال الحديث عن تجاربهن وطموحهن.
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