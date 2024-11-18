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دنماركية تخطف لقب ملكة جمال الكون لعام 2024

الدنماركية فيكتوريا كجير ثيلفيغ
الدنماركية فيكتوريا كجير ثيلفيغ
الإثنين، 18-11-2024 11:16 ص

الوكيل الإخباري-   توجت الدنماركية فيكتوريا كجير ثيلفيغ بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024، واحتلت ملكة نيجيريا تشيديما أديتشينا منصب الوصيفة الأولى في النسخة الـ73، والتي أُقيمت صباح الأحد في المكسيك.

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وشاركت الصفحة الرسمية للمسابقة هذه اللحظات التاريخية بنشر صور مؤثرة من لحظة التتويج، حيث تسلمت ثيلفيغ التاج من الفائزة بالمسابقة العام الماضي 2023 شينيس بالاسيوس، 24 عامًا.


ووفقًا لـ "ذا غارديان"، تطمح ثيلفيغ، 21 عامًا، وهي راقصة في بطولة أوروبا والعالم، ورائدة أعمال في مجال التجميل، ومدافعة عن الصحة العقلية، ومحامية طموحة، إلى استخدام صوتها لمن لا يسمعونه وأن تكون قوة من أجل الخير.

 

وتميزت المسابقة هذا العام بتأهل عدد من الدول للمرة الأولى، منها مصر عبر ممثلتها لوجينا صلاح، التي تأهلت إلى المرحلة نصف النهائية، كما تأهلت نيجيريا إلى المرحلة النهائية وذلك للمرة الأولى منذ عام 1963.


وتبنّى منظمو المسابقة صوت المرأة وتمكينها، وترجمت هذه الرسالة المتسابقات اللواتي عبرن عنها من خلال الحديث عن تجاربهن وطموحهن.

 

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