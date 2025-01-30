دنيا سمير غانم تتألق في 'عايشة الدور' برمضان 2025

الوكيل الإخباري- مسلسل "عايشة الدور" يبدو مثيرًا جدًا! من الرائع أن نرى دنيا سمير غانم في دور جديد، خاصة مع تغير اللوك الذي يظهر في البوستر. فكرة المسلسل عن سيدة مطلقة تحاول التغلب على التحديات التي تواجهها تبدو مثيرة، وبالتأكيد ستحمل الكثير من المواقف الكوميدية التي ستجذب المشاهدين.

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وجود فريق عمل قوي مثل محمد ثروت ومحمد كيلاني قد يضيف أيضًا بعدًا خاصًا للعمل. من الواضح أن المسلسل سيقدم مزيجًا من الدراما والكوميديا بشكل جذاب.