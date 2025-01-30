دنيا سمير غانم تتألق في 'عايشة الدور' برمضان 2025

وجود فريق عمل قوي مثل محمد ثروت ومحمد كيلاني قد يضيف أيضًا بعدًا خاصًا للعمل. من الواضح أن المسلسل سيقدم مزيجًا من الدراما والكوميديا بشكل جذاب.
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