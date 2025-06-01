الأحد 2025-06-01 02:40 م
 

دولة عربية تسحب جنسية إعلامي شهير... ما القصة؟ صورة

ف
تعبيرية
 
الأحد، 01-06-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قرارًا بسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري.

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وجاء هذا القرار عقب سحب الجنسية من والده، حيث كان الإعلامي قد حصل على الجنسية بناءً على التبعية العائلية.


ويستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 634 لسنة 2025، والذي قضى بسحب شهادة الجنسية من والد الإعلامي راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري، ومن جميع من حصلوا على الجنسية من خلاله بطريق التبعية العائلية.

 

 

 

لبنان 24 

 
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