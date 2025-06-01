دولة عربية تسحب جنسية إعلامي شهير... ما القصة؟ صورة

ويستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 634 لسنة 2025، والذي قضى بسحب شهادة الجنسية من والد الإعلامي راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري، ومن جميع من حصلوا على الجنسية من خلاله بطريق التبعية العائلية.
سحب الجنسية الكويتية من الاعلامي شعيب راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري pic.twitter.com/uW26beaLpt— شبكة الكويت (@NetworkKw) June 1, 2025
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