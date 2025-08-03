رائحة كريهة وجسد متحلل.. القصة الكاملة للعثور على جثة عم أنغام

الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة على جثمان محمود علي سليمان، عم المطربة أنغام، داخل شقته بشارع البحر الأعظم، بعد وفاته بعدة أيام.

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وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من سكان العقار يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، ليتم التحرك فورًا بعد استصدار إذن من النيابة. وبالدخول، تبيّن أن المتوفى في العقد السابع من عمره، وكان يقيم بمفرده.



وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم إخطار شقيقه، الموسيقار محمد علي سليمان، الذي لم يتهم أحدًا، لتأمر النيابة بدفن الجثمان بعد تسليمه لذويه.