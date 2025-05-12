رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها (صورة)

الوكيل الإخباري- احتفلت الإعلامية رابعة الزيات بعيد ميلادها، حيث شاركت جمهورها عبر "إنستغرام" صورة لها وهي تحمل الرقم 54، في إشارة إلى عمرها.

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وعلّقت رابعة على الصورة برسالة مؤثرة قالت فيها:

"صار عمري 54… فخورة بكل سنيني وتجاربي وأحلامي اللي حققتها وبعد بدي حققها… برافو رابعة خليكي قوية ومحبّة."



وتلقت رابعة العديد من التهاني من متابعيها الذين تمنوا لها عيداً سعيداً وحياة مليئة بالصحة والنجاح.

View this post on Instagram A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)

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