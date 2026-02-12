"راحت لراغب علامة ".. وائل جسار يكشف عن أغنية ندم على رفضها!

10:01 ص

الوكيل الإخباري- أوضح المطرب وائل جسار خلال استضافته في برنامج "المسار" مع الإعلامي رودولف هلال على شاشة lbci، أنه مرّ بإحدى المحطات القليلة في مسيرته الفنية التي شعر فيها بالندم، حين عُرضت عليه أغنية لكنه لم يقدمها، لتذهب في النهاية إلى فنان آخر وتحقق نجاحًا كبيرًا.





وخلال الحوار، سأله رودولف هلال: "شو الأغنية اللي كانت لإلك وما أخدتها وراحت لغيرك وندمت عليها؟"، ليجيب وائل جسار: "في أغنية للنجم وصديقي وحبيبي راغب علامة (اللي باعنا خسر دلعنا).. عرضها الملحن محمود خيامي عليّ في البداية".







وعندما سأله المقدّم عن سبب عدم تقديمه للأغنية، قال جسار موضحًا: "كانت أبطأ.. ما شفتها يعني بصراحة، وحتى ما فكرت إن هيدا اللون يمكن بيلبقلي أو شي"، ليتابع رودولف هلال مستفسرًا: "كيف كانت أبطأ؟"، فيرد جسار شارحًا وجهة نظره: "يعني كانت أبطأ في اللحن، وأنا ما شفتها إن لازم بالتوزيع ممكن نعمل شي تاني، بس لأ راغب أداها بشكل كتير رائع وكسرت الدنيا".





